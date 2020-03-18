Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков заявил, что, возможно, примет участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

«Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Но были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь. Все спортсмены, которые туда попадают, стали более ответственно подходить к этому. Не просто так посидеть, как это было в 90-х, в нулевых.

Сейчас они идут туда осознанно, хотят что-то сделать. Получается или нет – это второй вопрос. Но то, что это осознанно, а не просто чтобы посидеть – это факт», – приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Широков завершил карьеру в 2016 году. Последним его клубом был ЦСКА.

Роман – трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА-2007/08, бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

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