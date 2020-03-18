Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал тульский «Арсенал» за несогласованные баннеры, развернутые во время игры 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против «Рубина».

Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что штраф, наложенный на туляков, составил 50 тысяч рублей. Во время матча «Арсенал» – «Рубин» на трибунах появилась растяжка «Валя – ты просто космос», посвященная депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой.

Позже ответственность за баннер взяла на себя «Молодежка ОНФ» – организация, созданная в 2011 году по предложению Владимира Путина как «объединение политических игроков с целью продвижения России вперед совместными усилиями».

Терешкова стала автором поправки в Конституцию РФ, согласно которой Путин сможет пойти еще на два президентских срока после истечения нынешнего в 2024 году.

Матч «Арсенал» – «Рубин» завершился победой казанцев со счетом 1:0.

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