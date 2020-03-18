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РФС оштрафовал «Арсенал» за баннер про Терешкову, хотя его вывесили не болельщики клуба
Очень странные дела.
Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал тульский «Арсенал» за несогласованные баннеры, развернутые во время игры 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против «Рубина».
Об этом сообщает «Чемпионат». Отмечается, что штраф, наложенный на туляков, составил 50 тысяч рублей. Во время матча «Арсенал» – «Рубин» на трибунах появилась растяжка «Валя – ты просто космос», посвященная депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой.
Позже ответственность за баннер взяла на себя «Молодежка ОНФ» – организация, созданная в 2011 году по предложению Владимира Путина как «объединение политических игроков с целью продвижения России вперед совместными усилиями».
- Терешкова стала автором поправки в Конституцию РФ, согласно которой Путин сможет пойти еще на два президентских срока после истечения нынешнего в 2024 году.
- Матч «Арсенал» – «Рубин» завершился победой казанцев со счетом 1:0.
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