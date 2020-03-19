19 марта нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин празднует 29-летие. С этим событием игрока поздравили европейские звезды – полузащитники «МЮ» и «Монако» Поль Погба и Сеск Фабрегас. Кокорин выложил в инстаграме видео поздравлений.

«Привет, Александр. Как дела? Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, насладись этим временем с родными и друзьями. Удачи!» – заявил Погба.

«Привет, Александр. Как ты? Это Сеск. Слышал, что у тебя сегодня день рождения! Надеюсь, ты проводишь замечательный день с друзьями и семьей. Надеюсь, однажды пересечемся. Чао!» – так поздравил Сашу Фабрегас.

Кокорин выступает в аренде в «Сочи» и за 4 матча оформил 3+2.

Сейчас чемпионаты России, Англии и Франции, а также многие другие ушли на карантин из-за коронавируса.

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