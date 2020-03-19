Болельщик «Зенита» и народный артист РСФСР Михаил Боярский открыл секрет, какие действия он предпринимает для борьбы с коронавирусом.

«Для меня ничего не изменилось, я никакой паники из-за коронавируса не вижу. Крупы полно, или вы только гречку едите? Есть другие крупы. Почему все покупают туалетную бумагу и гречку? Наверное, потому что у них понос. Вот я не отношусь к любителям гречки, я ее не ем. Люблю манную кашу, овсяную, рисовую, а с гречкой у меня проблемы.

Мой метод борьбы с коронавирусом – это старинный русский способ. Я пью водку. Думаю, когда нет футбола, пускай болельщики учатся играть в шахматы. Можно в карты дома играть очень удачно. У тех, у кого есть чувство юмора, тот найдет себе занятие», – рассказал Михаил в интервью «Р-Спорт».

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 206 тысяч человек.

Чемпионат России по футболу приостановлен минимум до 10 апреля.

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