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Семак: «Можно организовать тренировки по скайпу»
Тренер петербуржцев придумал, как тренировать команду даже во время карантина.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, как футболисты будут поддерживать тонус во время паузы в тренировочном процессе.
«Можно организовать тренировки по скайпу, занятия дома на беговых дорожках и велотренажерах. Постараемся обеспечить всех ребят условиями для таких тренировок. Доставим велотренажеры тем, у кого их нет. В дальнейшем, если ситуация позволит, будем индивидуально тренироваться на базе. Распишем время для занятий каждого футболиста, чтобы не ставить под угрозу здоровье ребят и их семей», – цитирует Семака РИА «Новости».
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