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Семак: «Можно организовать тренировки по скайпу»

Семак: «Можно организовать тренировки по скайпу»
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Тренер петербуржцев придумал, как тренировать команду даже во время карантина.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, как футболисты будут поддерживать тонус во время паузы в тренировочном процессе.

«Можно организовать тренировки по скайпу, занятия дома на беговых дорожках и велотренажерах. Постараемся обеспечить всех ребят условиями для таких тренировок. Доставим велотренажеры тем, у кого их нет. В дальнейшем, если ситуация позволит, будем индивидуально тренироваться на базе. Распишем время для занятий каждого футболиста, чтобы не ставить под угрозу здоровье ребят и их семей», – цитирует Семака РИА «Новости».

  • Российский футбол приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.
  • «Зенит» отменил общекомандные тренировки до 22 марта.

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