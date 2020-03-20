Владелец «Спартака», совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун прокомментировал падение цен на нефть.

«Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел, он дает цену, примерно, по нашим подсчетам, от 20 до 25 долларов минус от существующей цены», – цитирует Федуна РБК. По словам функционера, в нормальных условиях баррель нефти сейчас стоил бы около 50 долларов.

Катастрофа стала следствием развала сделки «ОПЕК+» – соглашения экспортеров нефти. Федун считает, что в худшей ситуации окажутся Россия и Саудовская Аравия, а выгоду получит Америка: «Это будет война на истощение [между Россией и Саудовской Аравией], от которой выиграют США».

Ранее Федун предложил досрочно закончить сезон в РПЛ из-за коронавируса.

Леонид считает, что финансовый фейр-плей должны отменить из-за влияния пандемии на деньги в футболе.

Федун за сутки лишился 508 миллионов долларов из-за коронавируса

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