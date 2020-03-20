Футболисты «Спартака» Андрей Ещенко и Лоренсо Мельгарехо сыграли в музыкальную игру от медиаслужбы клуба.

По правилам игроки по очереди слушают в наушниках известные песни на языке соперника. Футболист в наушниках пытается воспроизвести слова песни так, как слышит, а соперник – угадать ее название и исполнителя.

Ещенко Мельгарехо играют в «Спартаке» с 2016 года.

Перед вынужденным уходом Тинькофф РПЛ на паузу «Спартак» занимал восьмое место.

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