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«Он все понимает, но сказать не может. Как собака». Ещенко и Мельгарехо сошлись в песенной дуэли

«Он все понимает, но сказать не может. Как собака». Ещенко и Мельгарехо сошлись в песенной дуэли
Eurosport

1 час назад

Мельгарехо срочно на Евровидение! А, его же отменили.

Футболисты «Спартака» Андрей Ещенко и Лоренсо Мельгарехо сыграли в музыкальную игру от медиаслужбы клуба.

По правилам игроки по очереди слушают в наушниках известные песни на языке соперника. Футболист в наушниках пытается воспроизвести слова песни так, как слышит, а соперник – угадать ее название и исполнителя.

  • Ещенко Мельгарехо играют в «Спартаке» с 2016 года.
  • Перед вынужденным уходом Тинькофф РПЛ на паузу «Спартак» занимал восьмое место.

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