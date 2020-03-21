Экс-нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия не исключил возвращения в команду.

Ивуарийский страйкер – один из девяти игроков швейцарского «Сьона», с которыми клуб расторг контракт: владелец потребовал от них подписать согласие на сокращение зарплаты на время паузы в чемпионате из-за ситуации с коронавирусом, но они ответили отказом.

Под одной из последних публикаций игрока в инстаграме появился следующий комментарий: «Дорогой друг. Я болею за ЦСКА. Можешь вернуться в ЦСКА в ближайшее время? Мы тебя помним и всегда будем рады видеть!». «Почему нет, это возможно», – ответил нападающий.

Среди других футболистов, попрощавшихся со «Сьоном» – экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Алекс Сонг.

Думбия принадлежал ЦСКА с 2010 по 2014 годы, в 2015-м страйкер вернулся в клуб в аренду из «Ромы».

С армейцами Сейду стал двукратным чемпионом России, выиграл по два Кубка и Суперкубка. Дважды ивуариец выиграл бомбардирскую гонку РПЛ.

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