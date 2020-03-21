Нападающий «Зенита» Малком допускает возможность сыграть за сборную России, если его не будут вызывать в национальную команду Бразилии.

– В начале сезона вы сказали, что открыты для предложения сыграть за сборную России. Это действительно возможно? Вы предприняли какие-либо шаги?

– Нет, я сказал, что если меня не будут вызывать в сборную Бразилии, и если сборная России захочет видеть у себя Малкома, то почему бы и нет. Мой приоритет – сборная Бразилии. Я бразилец, я мечтаю играть за свою сборную. Но если не выйдет, почему бы не сменить спортивное гражданство? Есть другие бразильцы, которые так поступили, – сказал 23-летний Малком в интервью Foot Mercato.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года.

В 2015 году привлекался в молодежную сборную Бразилии.

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