Нападающий «Зенита» Артем Дзюба потроллил одноклубника Александра Кокорина, который на правах аренды выступает за «Сочи».

19 марта Кокорин отпраздновал 29-летие и выложил в инстаграм фото, подписав: «29». Дзюба пришел в комментарии и заявил: «32 года тебе. Не блефуй, хрю». «У меня нету седых волос зато», – ответил Кокорин.

В 2013 году появилась неподтвержденная информация, что Кокорин родился не в 1991 году, а в 1989-м. По слухам, дату рождения футболиста переписали.

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В четырех матчах за «Сочи» Кокорин забил три мяча.

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