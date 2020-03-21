Руководство «Локомотива» определилось с кандидатурой на пост главного тренера в случае ухода Юрия Семина.

По информации Nemzeti Sport, летом 72-летний Семин покинет клуб, и ему на смену придет серб Марко Николич, который работал в «Партизане».

Информацию подтверждают русские журналисты. «До меня доходила информация, что между клубом и Николичем уже даже подписано предварительное соглашение», – написал в телеграм-канале Андрей Панков из «Чемпионата».

«Подтверждаю, действительно есть такой кандидат. По одной из версий, это креатура друга Василия Кикнадзе – Андрея Лосюка. Он ответственен за работу на иностранных рынках в «Локо», – добавил Иван Карпов.

Контракт Семина с железнодорожниками действует до конца сезона-2019/20.

Николич также тренировал «Рад», «Фехервар», «Войводину» и «Олимпию». В сезоне-2016/17 «Партизан» под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Сербии.

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