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Nemzeti Sport: Николич сменит Семина в «Локомотиве» по окончании сезона
Летом контракт с Юрием Семиным истечет.
Руководство «Локомотива» определилось с кандидатурой на пост главного тренера в случае ухода Юрия Семина.
По информации Nemzeti Sport, летом 72-летний Семин покинет клуб, и ему на смену придет серб Марко Николич, который работал в «Партизане».
Информацию подтверждают русские журналисты. «До меня доходила информация, что между клубом и Николичем уже даже подписано предварительное соглашение», – написал в телеграм-канале Андрей Панков из «Чемпионата».
«Подтверждаю, действительно есть такой кандидат. По одной из версий, это креатура друга Василия Кикнадзе – Андрея Лосюка. Он ответственен за работу на иностранных рынках в «Локо», – добавил Иван Карпов.
- Контракт Семина с железнодорожниками действует до конца сезона-2019/20.
- Николич также тренировал «Рад», «Фехервар», «Войводину» и «Олимпию». В сезоне-2016/17 «Партизан» под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Сербии.
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