Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев закупился продуктами на случай карантина, который могут ввести из-за пандемии коронавируса.

– Уже закупился продуктами на случай закрытия Москвы?

– Да. Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса – все, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Все равно именно эта еда хранится долго, не пропадет. Получается, никто денег не теряет, все будет использовано со временем. Иногда лучше перестраховаться. Люди видят, что происходят в других странах. Поэтому неизвестно, как будет у нас в ближайшем будущем.

– Сталкивался с дефицитом товаров, таких как гречка, туалетная бумага?

– С дефицитом не столкнулся. Возможно, попал еще в первую волну закупок. Либо был в магазинах, где никого нет. Даже сейчас, заезжая в магазин купить что-то по мелочи, вижу, что почти все есть. Хотя вчера мы поехали купить мяса для мангала, и его оставалось уже очень мало, – сказал 22-летний Кучаев в интервью Sport24.

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