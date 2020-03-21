Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о желании перейти в европейский топ-клуб и поделился способом изучения английского языка в армейском клубе.

«На самом деле нет такого, что я мечтаю уехать в Англию. Честно говоря, не знаю, почему так говорят. Может быть, потому что агент из Англии, и предложения были. Но такого конкретного нет. Вообще, есть цель играть в каких-то элитных командах. Самое главное, чтобы, когда переходишь в европейскую команду, тем более молодой футболист, самое главное – это игровая практика.

Я учу английский язык, занимался с репетитором. Но, честно говоря, мне не совсем это понравилось. Это было как по учебнику, а я хотел именно разговор. Самое лучшее – это практика. На тренировках с ребятами разговариваем – Бистрович, Влашич, Магнуссон, Сигурдссон. У нас много очень таких футболистов, английско-русских. Они уже хорошо выучили русский, все понимают.

Например, если я не знаю какого-то слова на английском, я спрашиваю у Кристи (агент Чалова Кристиан Эмиле). Если Кристи не знает, как на английском, мы спрашиваем у Влашича. Влашич уже, скорее всего, знает», – сказал 21-летний Чалов в интервью Нобелю Арустамяну для его ютьюб-канала.

Чаловым интересовались «Челси», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

Федор стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2018/19. Он забил 5 мячей в 22 играх Тинькофф РПЛ-2019/20 .

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