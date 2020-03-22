Защитник «Зенита» поучаствовал в новом челлендже и переоделся в женщину
Футболистам очень сложно себя занять во время вынужденной самоизоляции.
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поучаствовал в челлендже с переодеванием во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Условия челленджа предлагают мужчине и женщине поменяться гардеробами. 24-летнему Маммане достались короткий топ и леопардовая мини-юбка жены Маги, а девушке – футболка «Зенита» и спортивные штаны.
- Футболистам «Зенита» рекомендовано не покидать дома без надобности.
- В сезоне-2019/20 Маммана провел три матча за «Зенит» без результативных действий.
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