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Защитник «Зенита» поучаствовал в новом челлендже и переоделся в женщину

Защитник «Зенита» поучаствовал в новом челлендже и переоделся в женщину
Eurosport

2 ч. назад

Футболистам очень сложно себя занять во время вынужденной самоизоляции.

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поучаствовал в челлендже с переодеванием во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Условия челленджа предлагают мужчине и женщине поменяться гардеробами. 24-летнему Маммане достались короткий топ и леопардовая мини-юбка жены Маги, а девушке – футболка «Зенита» и спортивные штаны.

  • Футболистам «Зенита» рекомендовано не покидать дома без надобности.
  • В сезоне-2019/20 Маммана провел три матча за «Зенит» без результативных действий.

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