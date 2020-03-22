Нападающий «Сочи» Александр Кокорин похвастался подарками, полученными на день рождения.

29-летний Кокорин позирует в кроссовках лимитированной серии Nike MAG Back to the Future. Такую обувь носил главный герой голливудского фильма «Назад в будущее» Марти Макфлай. В 2011 году Nike выпустила 1500 пар, в 2016-м – 89. Кроссовки стоят от 1,2 до 2,8 миллиона рублей.

«Их было трудно найти», – написал в комментариях Карен Григорян – друг Александра, который подарил кроссовки.

«Спасибо», – ответил Кокорин.

Права на футболиста принадлежат «Зениту».

В четырех матчах за «Сочи» Кокорин забил три мяча, команда поднялась из зоны вылета на 11-е место Тинькофф РПЛ.

«32 года тебе. Не блефуй, хрю». Дзюба вспомнил историю о переписанном возрасте Кокорина

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере