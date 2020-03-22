Тедеско не лучше Кононова. Но он идеален для «Спартака» даже при плохой игре

Коронавирус мощно ударил по Леониду Федуну. Только за 25 февраля в результате обвалов индексов на фондовых биржах босс «Лукойла» потерял 508 млн долларов. Позже пандемия выстрелила по финансам «Спартака»: если бы игры проходили без зрителей, красно-белые лишились главного заработка. «Да я за три игры 200 млн рублей потеряю», – воскликнул Федун. Глава «Спартака» обрадовался уходу клубов на незапланированную паузу и выразил надежду, что РПЛ вернется уже в следующем сезоне. «Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей что за доигрыш», – добавил Леонид.

Многие посмеялись над Федуном за желание довести до конца Кубок (там «Спартак» еще в деле), а главный парадокс подсветил Роман Широков. Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА справедливо заметил, что красно-белые ближе к ФНЛ, чем к попаданию хотя бы в Лигу Европы: «У Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, «Спартак» страхуется». И Широков прав: даже если не брать таблицу (+5 над зоной стыковых матчей), в игровом плане красно-белые все еще в кризисе, и только обнуление сотрет из памяти ужасный сезон.

Олег Кононов, «Спартак»From Official Website

Доменико Тедеско бодро ворвался в Тинькофф РПЛ: коучу сделали хорошую прессу за второе место в Бундеслиге и охарактеризовали тактическим гиком. Но если брать только результат, то он мало отличается от показателей Олега Кононова, которого грязно материла «Открытие Арена»: оба коуча наскребли в РПЛ по 14 очков, при том что немец провел лишь на матч меньше. График Пиджака оказался даже интенсивнее: четыре матча в ЛЕ + игра на Кубок против всего двух матчей в КР Тедеско. Но необходимо учитывать и ужасное состояние, в котором Кононов оставил «Спартак» – Доменико подхватил не команду, а обломки, и не мог за недели выстроить игру. А вот отношение спартаковских трибун к немцу и его предшественнику кардинально противоположное.

Ключевую роль в работе тренера на «Открытие Арене» играют болельщики. Если коуч не понравился фанатам, то шансов на успешную карьеру нет – это доказывает кейс Кононова. Если тренер стреляет эмоциями и четко рулит пресс-конференциями, поддержка трибун продлит его жизнь в клубе – это доказывает Массимо Каррера. Итальянец получил пост из-за конфликта Федуна с Курбаном Бердыевым, но если бы Каррера робел на флеш-интервью и мялся у скамейки запасных, Арнольдыч никогда не дал бы ему шанс. Харизма, страсть и «Грацио, ***** [блин]» установили образ Массимо, который он грамотно закрепил. Кононов важный отрезок провалил и испортил первое впечатление о себе.

Вероятно, при выборе нового тренера этим руководствовался и Томас Цорн. Гендиректор обратился на знакомый немецкий рынок и выбрал эмоционального Тедеско. Сначала Доменико адекватно расставил акценты: «У меня в голове несколько подходов. Мы можем играть на контратаках, за счет прессинга или контрпрессинга, во владение – в голове все это есть». Выигрышный ход, учитывая «3-4 месяца» Кононова на бесковский футбол и мучение футболистов на поле. Потом Тедеско зажег на игре с «Рубином»: прыжки, подсказки и жесты коуча контрастировали на фоне обморочного Олега Георгиевича, который, судя по некоторым видео, никак не влиял на игру ни во время матча, ни в перерыве.

Эмоции экс-коуча «Шальке» удивили не только спартаковцев – судьи усмиряли жаркого мужчину желтыми карточками. За четыре первых матча в РПЛ Доменико схватил три предупреждения, а в марте добрал недостающий горчичник для первой дисквалификации в России. Возможность лепить желтые коучам появилась в 2019 году, но все равно удивляет, что Тедеско первым получил дисквал. Еще четыре карточки собрал Владимир Федотов, однако у него есть оправдание: порой его «Оренбург» откровенно убивали свистками, а в игре с «Крыльями» он нарвался на спорное удаление.

Для ватной РПЛ экспрессивность Доменико оказалась таким же шоком, как и для самого немца – чопорность лиги. «Не знаю, почему мне показывают столько карточек. Если их дают за прыжки в технической зоне, за эмоции, то футбол заканчивается. Да, я выбежал на поле, но игра была остановлена, не вижу никакой логики», – удивился коуч, которого уже называют попрыгунчиком.

«Спартаку» идеально подходит такой стиль. Футболисты понимают, что тренер с ними, фанаты замечают, что коуч управляет игрой, эмоции вокруг самой скандальной команды лиги разгораются. Все это вместе определяет настроение: поэтому 14 очков Тедеско выглядят значительнее 14 очков Кононова. «Желтые карточки Тедеско? Я сравнивать не люблю между тем, что было и что есть, но то, что сейчас происходит, то, как он себя ведет, команду устраивает», – жирно намекнул капитан Георгий Джикия.

На футболе Доменико отключает голову и отдается команде. За полгода в России он уже несколько раз выскочил на поле, наорал на резервного арбитра, отпраздновал гол в давке из футболистов и сгенерировал скандал в дерби. После победы в четвертьфинале Кубка России Тедеско за секунды допрыгал до скамейки ЦСКА с мечтой пожать руку побежденному Гончаренко. Виктор демонстративно отказался, зло оттолкнул настойчивого соперника, но остыл на пресс-конференции и понял его: «У нас пытаются всячески сделать так, чтобы тренеры лучше сидели на трибуне. Нас штрафуют за эмоции, за движения, когда мы выходим из технической зоны. Но футбол – эмоциональный вид спорта, особенно с точки зрения тренера».

Тедеско не лицемер и не играет на публику: его ужимки, прыжки и крики искренние – таким же он был в Германии. В Бундеслиге часто отмечали эмоциональность тренера «Шальке» – возможно, именно за них фанаты полюбили молодого коуча без бэкграунда и побед. «Если бы мне в Германии такие желтые показывали, то пропускал бы 10 матчей за сезон», – негодовал Тедеско после очередного предупреждения в РПЛ.

У «Спартака» по-прежнему много проблем – невозможно перестроить команду за несколько месяцев, если разрушено почти все. При Кононове клуб потерял лидеров, игру и эмоции – за один зимний перерыв все не восстановить. Но можно перезарядить команду и встряхнуть футболистов: Тедеско часто общается с игроками, советуется с ними по позициям на поле и вдохновляет. «Слышно его, когда кричит, поддерживает, выбегает на поле. Мне это нравится, пусть продолжает. В этом одна из причин наших побед», – выразил мнение команды Джикия.

Искренность капитана легко подтвердить. Вот видео с кадрами из раздевалки (9:40) после эмоциональной победы над «Крыльями»: Гус Тил забил решающий мяч в компенсированное время и вывел «Спартак» на второе место. «Эту закономерность нам еще делать и делать», – прошептал Кононов и легко постучал по столу.

А вот эмоции Тедеско в четвертьфинале Кубка (11:00). «Умираем! Умираем, мужики! Полуфинал, мужики, умираем, умираем!» – орал Доменико на выходе из раздевалки. Что устроил немец внутри, останется загадкой, но красно-белые забили армейцам победный мяч в меньшинстве.

«Спартак» не стал мощнее со времен Кононова: Илья Кутепов привозит даже при схеме с двумя помощниками, атака чахнет, когда не идет у Зелимхана Бакаева, справа в обороне при Тедеско сыграло уже три человека. Красно-белые редко побеждают, мало забивают и все еще балансируют перед опасной зоной, но будущее уже не такое страшное. При Каррере фанаты надеялись, что харизматичный итальянец все разрулит, в Кононова не верили даже после побед. Массимо олицетворял дух и единство, Олег Георгиевич – уныние и безнадегу. Сейчас красно-белые обретают новое лицо – клуб вновь становится самым веселым в лиге, несмотря на огромные проблемы с игрой. Без эмоций «Спартак» умрет быстрее, чем при вылете в ФНЛ.

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