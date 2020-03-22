Два фаната «Спартака» совершили пробег из Москвы в Тулу на матч 23-го тура чемпионата России против «Арсенала», который в итоге не состоялся из-за пандемии коронавируса.

По информации телеграм-канала OFNEWS, мужчины преодолели 205 километров за три дня и добрались до стадиона, где должен был пройти матч.

По официальным данным, розыгрыш Тинькофф РПЛ приостановлен до 10 апреля.

«Спартак» и «Арсенал» после 22 туров имеют по 28 очков и располагаются на седьмом-восьмом местах.

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