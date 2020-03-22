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Агент Зинченко: «Самое обидное за 11 лет – срыв трансфера Жиркова в «Барселону»

Агент Зинченко: «Самое обидное за 11 лет – срыв трансфера Жиркова в «Барселону»
Eurosport

12 мин. назад

Юра мог бороздить фланг «сине-гранатовых» вместо Альбы.

Агент Алан Прудников, который работает с футболистом «Манчестер Сити» Александром Зинченко, рассказал, что в 2009 году Юрий Жирков мог перейти из ЦСКА в «Барселону».

«Каждое трансферное окно десятки сделок срываются. Но самое обидное за 11 лет – это срыв сделки по переходу Юрия Жиркова в «Барселону». Почему трансфер сорвался? Зачем вспоминать о сделке, которая не состоялась.

Я вообще не понимаю агентов, которые рассказывают о звонках, куда они звонили, с кем говорили, о сделках, которые не получились по тем или иным причинам, и еще пытаются кого-то в этом винить?! Работу надо доказывать делами, а не словами», – рассказал Прудников в интервью, опубликованном на канале журналиста Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзене».

  • В 2009 году Жирков, который ярко проявил себя на Евро-2008, перешел из ЦСКА в «Челси», где впоследствии стал чемпионом Англии.
  • Сейчас Юрий выступает за «Зенит».

Сейчас Жиркова уважают все. Но 14 лет назад он сдетонировал самый безумный матч сборной России

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