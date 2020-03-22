«Спорт-Экспресс» провел опрос среди главных тренеров команд РПЛ с целью выбрать лучшего футболиста приостановленного сезона-2019/20.

В итоговой таблице голосования первую строчку занял нападающий «Зенита» Артем Дзюба, набравший 25 очков. На балл от него отстал полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк – у него 24 очка. Тройку лучших замкнул Роман Еременко из «Ростова» с восемью баллами.

От «Зенита» участие в голосовании принял не Сергей Семак, а генеральный директор клуба Александр Медведев.

Ранее чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Газзаев: «Как это – признать «Зенит» чемпионом за 8 игр до конца сезона? Этого нельзя допустить!»

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