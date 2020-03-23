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«Решил поучаствовать в «Евровидении». Слуцкий сравнил себя с пухляшом из клипа Little Big
Самоирония Леонида Викторовича на высоте, как обычно.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил себя с одним из актеров, поучаствовавших в съемках клипа на песню Uno группы Little Big.
«Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в «Евровидении». Найдешь меня на этом видео? (это очень легко)», – подписал Слуцкий пост в инстаграме.
- Little Big должны были выступать с треком на «Евровидении», но конкурс отменили из-за распространения коронавируса.
- Танцора Дмитрия Красилова, на которого намекает тренер, после выхода клипа стали называть «пухляш».
Слуцкий в «Рубине» – это не шаг назад. Возвращение в Россию нужнее, чем болото в Европе