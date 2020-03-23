Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил себя с одним из актеров, поучаствовавших в съемках клипа на песню Uno группы Little Big.

«Пока пауза в чемпионате, решил поучаствовать в «Евровидении». Найдешь меня на этом видео? (это очень легко)», – подписал Слуцкий пост в инстаграме.

Little Big должны были выступать с треком на «Евровидении», но конкурс отменили из-за распространения коронавируса.

Танцора Дмитрия Красилова, на которого намекает тренер, после выхода клипа стали называть «пухляш».

Слуцкий в «Рубине» – это не шаг назад. Возвращение в Россию нужнее, чем болото в Европе

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке