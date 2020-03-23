Юрий Семин вернулся в «Локомотив» всего 3,5 года назад. За это время Палыч выиграл три важных титула (больше, чем его клуб за предыдущие 10 лет), вернул команду в Лигу чемпионов, а заодно поругался с двумя боссами. Первую аппаратную войну Семин выиграл за счет грандиозных результатов – Илью Геркуса не только раскороновали, но и подали на него в суд за растраты. Победить второго оппонента, опытного медийщика Василия Кикнадзе, гораздо тяжелее: этот мужчина явно настроен убрать непослушного тренера, чтобы поставить удобного и управляемого человека.

Судя по самым актуальным инсайдам, руководители «Локо» выбрали Марко Николича. 40-летний сербский Моуринью не играл профессионально, зато в 2017-м оформил золотой дубль с «Партизаном», а через год разнес всех в Венгрии с «Фехерваром». Это идеальный кандидат для железнодорожных сенаторов. Во-первых, раз он брал трофеи в двух разных странах, фанатам придется подождать с хейтом. Во-вторых, прежде Николич точно никогда не работал с подобными бюджетами, поэтому, в отличие от Семина, будет уважать боссов и всеми силами держаться за должность.

Тренер «Партизана» Марко Николич и Маурицио СарриGetty Images

Впрочем, у балканских коучей есть и темная сторона: они слишком плотно дружат с агентами. Возможно, с помощью Марко руководители «Локо» рассчитывают привезти в Москву пару-тройку сербов по оверпрайсу – это классическая для РПЛ схема, которая уже давно никого не удивляет.

Проблема в том, что текущие результаты не позволяют взять и без скандала сменить Семина на парня из «Фехервара». После катастрофической осени-2019 Палыч лишился еще и Смолова (взамен не получил ни одного форварда), но даже с Эдером в атаке весенний «Локо» набрал 7 очков, из которых четыре – гостевая ничья с чемпионом и победа над Карпиным в Ростове. На паузу москвичи ушли на промежуточном втором месте, и это их максимум при живом «Зените». За такое не увольняют.

Еще относительно недавно (в конце прошлого года) по Москве гуляла версия, что Семин выстроил для себя такой алгоритм: достойно завершить сезон, уйти на почетную должность в клубе, но перед пенсией назначить наследника. Главным фаворитом Палыча считается Олег Пашинин, который отбегал за «Локо» больше 200 матчей, а сейчас занимается тренировками и аналитикой. В этой кандидатуре смущает лишь один факт: Пашинин практикует с конца нулевых, но никогда не стремился быть главным. Он помогал Харлачеву, Красножану и Клюеву и пару недель носил титул и.о. между Черевченко и Семиным, но у Олега, судя по всему, просто нет цели возглавить штаб. Ему интереснее изучать статистику и придумывать упражнения – это нормально.

Тогда в шорт-листе потенциальных преемников возникает еще одна фигура, причем гораздо более органичная. Вадим Евсеев был душой «Локо» в золотые времена: его уважали в раздевалке, с ним на равных спорил Семин, а фанаты кайфовали от звериной маскулинности Вадима. Евсеев много раз выбегал на поле с температурой, стал героем страны после гола Уэльсу и бессмертным мемом из-за великой фразы в камеру, а в 2007-м показал себя максимально порядочным человеком: перешел в «Торпедо», чтобы поддержать Георгия Ярцева, у которого убили сына.

Завершив карьеру, Вадим пару лет потрудился в агентском бизнесе, но потом пошел в тренеры. Наблюдать за эволюцией Евсеева удобнее всего по его цитатам. Например, в 2013-м он трудился в ивановском «Текстильщике» и сообщил в одном из интервью: «Не готов возглавить «Локомотив». Сейчас мой уровень – вторая лига. Хочу получить опыт и расти».

Чуть позже Вадим поработал с Гаджиевым в «Амкаре», а затем вернулся в Иваново и осенью 2017-го выдал один из самых брутальных перфомансов на пресс-конференция. «Иду на повышение в РФПЛ», – отчеканил Евсеев и гордо покинул зал. Видимо, именно тогда он осознал, что его уровень уже годится для топ-лиги.

Справедливее всего работу Евсеева можно оценивать по «Уфе». Гендиректор Шамиль Газизов поставил задачу добиваться результата, а Вадим Валентинович шикарно с ней справляется. Команда играет предельно незрелищно, зато однозначно не вылетит, несмотря на скромнейший бюджет. Тем более, в качестве компенсации за унылый стиль болельщики получают эпичные шоу Евсеева (великая остановка мяча стала суперхитом) и эффективную борьбу с грандами РПЛ. Круче всего вышло с «Зенитом» (четыре очка, ноль пропущенных), но заодно «Уфа» грохнула «Спартак» и «Ростов», а еще ни разу не уступила ЦСКА. Тоскливо только с голами (меньше забили лишь «Рубин» и «Ахмат»), но они не в приоритете – в Башкортостане больше ценят очки.

«Мы говорили до начала матча, что хорошо играть – это не значит, что очень хорошо. Видите, еще одну фразу дал вам, будете долго думать», – выдал Вадик после последнего матча перед карантином.

Почему у Евсеева получится в «Локо»? Потому что Вадима сразу поддержат фанаты, от него не будут требовать шикарной игры (это не «Спартак»), а он сам почувствует, что поднялся еще на одну ступень. Миссия с «Уфой» уже выполнена – выше с этим составом точно не вскарабкаться.

В 2007-м, когда Евсеев уезжал из Баковки в «Торпедо», Семин пообещал, что если понадобится, он найдет ему должность в клубе. Кажется, спустя 13 лет время наконец пришло. Осталось выиграть кабинетный баттл и пригласить в «Локо» тренера, который однажды сказал: «Палыч сделал из меня не только игрока, но и человека».

Другие тексты Павла Городницкого о РПЛ и его героях:

Коронавирус убил мечту Дзюбы. Теперь он точно не уедет в АПЛ

Карантин – последний шанс Смолова. Федор успокоится и разорвет Испанию

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере