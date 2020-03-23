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«Спартак» – чемпион? Был когда-то». Оздоев подколол красно-белых в инстаграме
Полузащитник явно скучает без тренировок.
Футболист «Зенита» Магомед Оздоев подколол московский «Спартак».
Один из фанатов под публикацией игрока в инстаграме написал: «Спартак – чемпион». «Был когда-то», – ответил Магомед.
- Последний раз «Спартак» становился чемпионом РПЛ в сезоне-2016/2017.
- До «Зенита» Оздоев поиграл в «Рубине», «Тереке» и «Локомотиве».
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