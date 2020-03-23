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Дзюба: «Мир на карантине, а нам все нипочем. Проспиртованы все, красавцы просто!»

Дзюба: «Мир на карантине, а нам все нипочем. Проспиртованы все, красавцы просто!»
Eurosport

35 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Капитан сборной России призвал страну не игнорировать международную проблему.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за беспечное отношение к коронавирусу.

«Все-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе. Повою на балконе – и обратно. Вообще, тяжело. Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, 5-6 дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!

Предварительно сидим на карантине до апреля. Но, может, до апреля все еще и не образуется. Судя по нашей стране, как у нас гуляет народ, спокойно относится к эпидемии. У нас все всегда в последний момент, так что я думаю, что карантин продолжится. У нас так всегда: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется. Конечно, паниковать тоже не надо, но когда что-то начнется в более серьезном масштабе – пойдут визги.

Мы же смотрим видео из Америки, какой там ужас творится. Хочется призвать людей относиться ответственнее. Чем быстрее мы осознаем опасность, тем быстрее все это закончится», – цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».

  • Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 292 тысячи человек.
  • Дзюба в чемпионате России-2019/20 провел 21 матч, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

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