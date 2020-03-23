Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян за беспечное отношение к коронавирусу.

«Все-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе. Повою на балконе – и обратно. Вообще, тяжело. Но вот что меня поражает, так это что русские не сдаются. Весь мир на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Недавно же только, 5-6 дней назад, подвезли тесты, а мы не болеем, проспиртованы все, красавцы просто!

Предварительно сидим на карантине до апреля. Но, может, до апреля все еще и не образуется. Судя по нашей стране, как у нас гуляет народ, спокойно относится к эпидемии. У нас все всегда в последний момент, так что я думаю, что карантин продолжится. У нас так всегда: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется. Конечно, паниковать тоже не надо, но когда что-то начнется в более серьезном масштабе – пойдут визги.

Мы же смотрим видео из Америки, какой там ужас творится. Хочется призвать людей относиться ответственнее. Чем быстрее мы осознаем опасность, тем быстрее все это закончится», – цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».

Число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 292 тысячи человек.

Дзюба в чемпионате России-2019/20 провел 21 матч, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

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