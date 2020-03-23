Стало известно, какие условия главный тренер «Зенита» Сергей Семак требует у клуба в рамках переговоров о новом контракте.

Как сообщает «СЭ», Семак выдвинул несколько условий:

контракт на два года или по схеме 2+1;

зарплата 2,5-3 млн евро в год;

Сергей Богданович хочет иметь больше влияния на трансферную политику команды.

Действующее соглашение Семака с «Зенитом» истекает летом 2020 года. Российский специалист возглавляет питерцев с 29 мая 2018 года. Под его руководством «Зенит» в сезоне-2018/19 стал чемпионом России.

В зимнее трансферное окно «Зенит» вопреки желанию Семака отдал Александра Кокорина в аренду «Сочи».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ-2019/20 с 50 очками. «Локомотив» и «Краснодар» отстают на девять баллов.

Заслуживает ли Семак зарплаты в 3 млн евро? Опрос 4 голосов Конечно, сделал «Зенит» чемпионов Сколько? За что?

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