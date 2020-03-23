Getty Images
«СЭ»: Семак требует у «Зенита» зарплату 2,5-3 млн евро в год
И еще контракт как минимум на два сезона.
Стало известно, какие условия главный тренер «Зенита» Сергей Семак требует у клуба в рамках переговоров о новом контракте.
Как сообщает «СЭ», Семак выдвинул несколько условий:
- контракт на два года или по схеме 2+1;
- зарплата 2,5-3 млн евро в год;
- Сергей Богданович хочет иметь больше влияния на трансферную политику команды.
Действующее соглашение Семака с «Зенитом» истекает летом 2020 года. Российский специалист возглавляет питерцев с 29 мая 2018 года. Под его руководством «Зенит» в сезоне-2018/19 стал чемпионом России.
- В зимнее трансферное окно «Зенит» вопреки желанию Семака отдал Александра Кокорина в аренду «Сочи».
- «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ-2019/20 с 50 очками. «Локомотив» и «Краснодар» отстают на девять баллов.
Опрос
4 голосов
Конечно, сделал «Зенит» чемпионов
Сколько? За что?
Дзюба: «Мир на карантине, а нам все нипочем. Проспиртованы все, красавцы просто!»