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Дзюба сравнил темнокожих футболистов «Зенита» с обезьянками из советского мультика

Дзюба сравнил темнокожих футболистов «Зенита» с обезьянками из советского мультика
Eurosport

20 мин. назад

В Англии за такое дисквалифицировали Бернарду Силву.

Страйкер «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост в инстасторис, где сравнил партнеров по команде с персонажами советского мультфильма «Обезьянки».

Артем выложил две фотографии – на одной он стоит вместе с Ярославом Ракицким, Вильмаром Барриосом, Дугласом Сантосом и Малкомом. Рядом можно увидеть персонажей из «Обезьянок».

«Это браво. Ракицкий похож больше всех», – написал Дзюба.

  • По ходу сезона-2019/20 полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва сравнил партнера по команде Бенжамена Менди с арахисом в шоколаде.
  • Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировали Силву на один матч, хотя Менди и заявил, что шутка португальца никак его не обидела.

«Отлично подтянул уровень английского». Слуцкий выложил видео с бойцом и потроллил Дзюбу

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