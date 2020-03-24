Нападающий «Сочи» Александр Кокорин может остаться в клубе и по истечению сроков аренды.

Контракт футболиста все еще принадлежит «Зениту», но уже летом 29-летний страйкер станет свободным агентом. Как сообщает «Чемпионат», владелец «Сочи» Борис Ротенберг заинтересован в продолжении сотрудничества с Кокориным – клуб предложит ему полноценную сделку по окончании аренды.

У нападающего три гола в четырех матчах текущего сезона Тинькофф РПЛ.

Стоимость футболиста по версии Transfermarkt – 5 млн евро.

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