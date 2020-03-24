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Кокорин – лучший игрок Тинькофф РПЛ в марте

Кокорин – лучший игрок Тинькофф РПЛ в марте
Eurosport

1 час назад

За страйкера проголосовали болельщики.

Тинькофф РПЛ признала нападающего «Сочи» Александра Кокорина лучшим игроком марта.

Страйкер сыграл в чемпионате впервые с 2018 года и забил три гола в четырех играх. Россиянина выбрали болельщики и эксперты «Матча».

  • По мнению экспертов лиги, лучшим был вратарь «Уфы» Александр Беленов – он пропустил два гола в трех матчах, отстоял на ноль против ЦСКА и «Зенита».
  • Чемпионат России на паузе из-за коронавируса.
  • До марта-2020 Александр пропустил полтора года из-за проблем с законом.

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