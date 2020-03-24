Голкипер «Уфы» Александр Беленов дал большое интервью «Чемпионату». Мы выделили наиболее интересные фрагменты.

О поправках в Конституцию

Если честно, я просто в шоке. В третий раз за десять лет. Про пенсию и говорить не буду. Мама сказала, что ей 800 рублей прибавили. Супер, страна развивается! Знаю, как непросто живется простым людям в регионах. У мамы пенсия 14 тысяч, а семь тысяч – коммуналка. Вот тебе семера, проживи на нее!

Как вообще можно работать до 65 лет, когда средняя продолжительность жизни для мужчин немногим больше? То есть платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер. Ну отдайте эти деньги моей семье хотя бы, это же логично?

О том, как попасть в топ-клуб РПЛ

Чтобы попасть в российский топ-клуб, ты можешь быть хоть Месси, но если твой агент не определенный человек или хотя бы не приближенный к ним, никогда не попадешь в топ-клуб. Там свои коалиции. Сначала клуб выходит на агента. Если клуб может выйти на меня напрямую, то до переговоров речь может не дойти. Почему? Я ему буду неинтересен, так как на мне не заработает окружение. Думаешь, легко найти телефон условного Миллера или Гинера? Конечно, нет.

Александр БеленовGetty Images

О том, что матчи РПЛ игрались с ограниченным числом зрителей

Это даже не странно, это бредово. Ограничьте тогда народ в метро, там людей больше, чем на стадионах. Ведь если среди этих пяти тысяч человек был заболевший, он мог заразить других. Вообще непонятно, откуда взялась эта цифра. Почему не 10 тысяч? Если это хоть как-то угрожало безопасности людей, чемпионат стоило остановить. Человеческая жизнь дороже любой игры. Нужны исследования. Насколько я знаю, у нас в Новосибирске есть какая-то лаборатория. Если она только одна, это плохо. Тогда пора покупать гречку и соль. Как в сериале «Эпидемия» – как раз недавно смотрел.

Об экономической ситуации в России

Достаточно отъехать от Москвы, и сразу становится все понятно. Стадион в Саранске стоит пустой – сколько на него надо тратить денег? Отдайте их лучше в больницы. Потому что если вдруг какая операция, все хотят оперироваться в Германии, Израиле или Италии, потому что там уровень медицины лучше. Почему не сделать этого у нас? Есть же Сколково, что оно собой представляет? Знаешь, я часто езжу в интернаты. Смотришь, как живут дети, и видишь: ни черта у нас все не хорошо.

«Уфа» занимает девятую строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, у команды 27 очков.

В сезоне-2019/20 Беленов провел 20 матчей, 10 из них – на ноль.

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