Телеканал «Матч ТВ» представил ролик с бывшим полузащитником «Зенита» Романом Широковым, в котором он призвал жителей России не выходить из дома.

Пожелание Широкова связано с пандемией коронавируса: по официальным данным, в России зафиксировано уже около 500 случаев заражения; реально заболевших может быть в разы больше.

Фраза «Дома сидите» – отсылка к знаменитому разговору Широкова с фанатом «Зенита».

Широков завершил карьеру в 2016 году. Последним его клубом был ЦСКА.

Роман – трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА-2007/08, бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

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