Спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающим «Сочи» Александром Кокориным интересуется клуб из Испании.

«Читал, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт. Он же лучший игрок. Это только первый запрос на Александра, а я убежден, что будут запросы от многих клубов. В том числе могут быть запросы из-за рубежа. Знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения.

Ситуация очень сложная. Кокорин сейчас принадлежит «Зениту», но это только до июля, а дальше он станет свободным агентом. «Сочи» уже проявляет активность, другие тоже суетятся. Что предложит «Зенит»? Посмотрим», – сказал 75-летний Орлов в программе «ГСО live».

Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды.

В четырех матчах за «Сочи» Александр забил три мяча и сделал два ассиста, команда поднялась из зоны вылета на 11-е место.

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