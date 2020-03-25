Бывший словацкий футболист Мартин Якубко вспомнил период выступлений в российском футболе и стычку с защитником Сесаром Навасом.

«Самый неудобный защитник? Братья Березуцкие, Игнашевич, Шкртел. Еще один хорват в Питере играл. Противный такой. Ивица Крыжанац. Он очень противный человек в футбольном плане. А не по человеческим качествам. И еще, конечно, одно говно, которое сломало мне челюсть. Но я лучше промолчу. Простил ли я его? А как можно простить? Как можно назвать этого ******** [гея]? Я не знаю даже. Если тебя умышленно ударили в лицо», – приводит слова нападающего журналист Анар Ибрагимов на своем канале в «Яндекс.Дзен».

Инцидент произошел в 2012 году в матче «Рубин» – «Амкар». Эпизод можно посмотреть здесь.

В России Мартин поиграл за «Сатурн», «Химки», «Москву», «Динамо» и «Амкар».

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