Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал новость о зарплате коуча «Атлетико» Диего Симеоне.

По слухам, аргентинец за прошлый год заработал больше любого другого менеджера планеты. «Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», – написал Евсеев под публикацией в инстаграме.

Симеоне зарабатывает 40,5 миллиона евро в год.

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