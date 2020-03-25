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Евсеев – про Симеоне: «Самый дорогой водитель автобуса в мире! Уфимский автобус немногим хуже»
Российский тренер отреагировал на новость о том, что Чоло – самый высокооплачиваемый коуч планеты.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал новость о зарплате коуча «Атлетико» Диего Симеоне.
По слухам, аргентинец за прошлый год заработал больше любого другого менеджера планеты. «Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», – написал Евсеев под публикацией в инстаграме.
- Симеоне зарабатывает 40,5 миллиона евро в год.
- «Атлетико» прошел «Ливерпуль» в 1/8 Лиги чемпионов.
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