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Евсеев – про Симеоне: «Самый дорогой водитель автобуса в мире! Уфимский автобус немногим хуже»

Евсеев – про Симеоне: «Самый дорогой водитель автобуса в мире! Уфимский автобус немногим хуже»
Eurosport

1 час назад

Российский тренер отреагировал на новость о том, что Чоло – самый высокооплачиваемый коуч планеты.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал новость о зарплате коуча «Атлетико» Диего Симеоне.

По слухам, аргентинец за прошлый год заработал больше любого другого менеджера планеты. «Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже», – написал Евсеев под публикацией в инстаграме.

  • Симеоне зарабатывает 40,5 миллиона евро в год.
  • «Атлетико» прошел «Ливерпуль» в 1/8 Лиги чемпионов.

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