Getty Images
Дзюба посмеялся над альтернативной обложкой FIFA 21 с изображением Лукашенко
Белорусам не страшен коронавирус – они играют в футбол со зрителями.
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба посмеялся над альтернативной обложкой FIFA 21, на которой изображен президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Это бомба», – написал 31-летний футболист, выложив изображение.
- Из-за пандемии коронавируса все европейские страны приостановили розыгрыш национальных чемпионатов, кроме Белоруссии, где не ограничили даже число зрителей.
- «Зенит» Дзюбы ушел на вынужденную паузу лидером, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
«Федерация не хочет перечить Лукашенко». Пока везде коронавирус, в Белоруссии футбол со зрителями