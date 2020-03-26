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Дзюба посмеялся над альтернативной обложкой FIFA 21 с изображением Лукашенко

Дзюба посмеялся над альтернативной обложкой FIFA 21 с изображением Лукашенко
Eurosport

5 ч. назад

Белорусам не страшен коронавирус – они играют в футбол со зрителями.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба посмеялся над альтернативной обложкой FIFA 21, на которой изображен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Это бомба», – написал 31-летний футболист, выложив изображение.

  • Из-за пандемии коронавируса все европейские страны приостановили розыгрыш национальных чемпионатов, кроме Белоруссии, где не ограничили даже число зрителей.
  • «Зенит» Дзюбы ушел на вынужденную паузу лидером, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.

«Федерация не хочет перечить Лукашенко». Пока везде коронавирус, в Белоруссии футбол со зрителями

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