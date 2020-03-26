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Defensa Central: Модрич посоветовал «Реалу» купить Влашича
Капитан сборной Хорватии позиционирует армейца как преемника.
«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
По информации Defensa Central, кандидатуру 22-летнего хорвата руководству «Мадрида» порекомендовал обладатель «Золотого мяча»-2018 Лука Модрич. Модрич и Влашич вместе выступают за национальную команду, и капитан сборной представляет игрока ЦСКА как своего преемника.
- В 2018 году Влашич пришел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды, летом 2019-го хорват подписал с армейцами пятилетний контракт.
- Модрич выступает за «Реал» с 2012 года.
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