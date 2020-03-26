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Фанаты «Спартака» поддержали пациентов мощным граффити у стен Коммунарки
COVID-2019 – враг важнее и страшнее ЦСКА с «Зенитом».
Фанаты «Спартака» нарисовали граффити в поддержку заболевших коронавирусом.
Надпись «Борись и побеждай!» выполнена под окнами московской больницы в Коммунарке, где содержатся пациенты с подозрением на COVID-19 или подтвержденным диагнозом.
- Недавно больницу в Коммунарке посетил президент РФ Владимир Путин.
- Среди пациентов – народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лев Лещенко с женой. Лещенко переведен в реанимацию.
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