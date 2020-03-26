Пять европейских клубов проявляют интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который на правах аренды выступает за «Сочи».

По информации журналиста Сергея Егорова, 29-летний Кокорин привлек интерес итальянских «Лацио» и «Дженоа», испанского «Вальядолида», немецкой «Фортуны» и французского «Марселя». Возможный трансфер осложняется тем, что семья футболиста хочет проживать в Москве.

Сообщается, что из российских клубов лучшие шансы на приобретение Кокорина имеет «Локомотив», также в борьбу планирует включиться «Динамо». Ранее было известно, что полноценный контракт готов предложить «Сочи».

В четырех матчах за «Сочи» Кокорин забил три мяча и сделал два ассиста.

Команда поднялась из зоны вылета на 11-е место.

Орлов: «Испанский клуб хочет заполучить Кокорина. Уже начались переговоры»

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