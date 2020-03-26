Нападающий «Сочи» Антон Заболотный рассказал об отношении к постоянным подколам со стороны футбольных фанатов.

«Я не считаю себя плохим игроком, при переходе в «Зенит» не зазвездил и не снизил требований к себе. Знаю, что, несмотря на злые реплики в интернете, многие болельщики «Зенита» за меня искренне переживали, мне была очень важна и приятна их поддержка. Я слышал одобрительные кричалки на трибунах, видел баннеры в свой адрес, знал, что даже за свои 10-15 минут получу порцию аплодисментов.

Поддержка Виража сыграла в моей жизни огромную роль. «Гений, легенда» – к этим словам я относился и отношусь с огромной радостью, и, надеюсь, я их заслужил. Гений, легенда? Значит, так и есть», – сказал Великий в интервью Bobsoccer.ru.

У Антона 2+3 в 16 матчах Тинькофф РПЛ сезона-2019/20.

Это первая кампания, которую Заболотный проводит в «Сочи» после перехода из «Зенита».

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