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«Возраст Христа – то, что надо!» Черчесов считает, что Дзюба будет в идеальной форме к Евро
Тренера национальной команды не смущает солидный возраст капитана.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возрасте капитана команды Артема Дзюбы.
– Артему, лидеру сборной, следующим летом будет уже почти 33.
– Возраст Христа – то, что надо! Как раз созреет для больших игр и достижений, – цитирует коуча «Спорт-Экспресс».
- По библейской легенде, в 33 года Иисус Христос был распят.
- Чемпионат Европы перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.
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