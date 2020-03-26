Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возрасте капитана команды Артема Дзюбы.

– Артему, лидеру сборной, следующим летом будет уже почти 33.

– Возраст Христа – то, что надо! Как раз созреет для больших игр и достижений, – цитирует коуча «Спорт-Экспресс».

По библейской легенде, в 33 года Иисус Христос был распят.

Чемпионат Европы перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

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