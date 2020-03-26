Ведущий форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба продемонстрировал, как играет во время карантина в футбол с женой и детьми, не выходя из дома.

«Футбол жив», – подписал видео Артем, который на третьей минуте на правах проигравшего получил штрафной удар со спины от сыновей.

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Старшего Артемовича зовут Никита, младшего – Максим.

В сезоне-2019/20 отец семейства забил 13 мячей в 21 матче Тинькофф РПЛ.

Артем должен был в качестве капитана повезти сборную России на Евро-2020, но турнир перенесли на 2021-й.

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