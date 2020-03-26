Eurosport
«Футбол жив». Дзюба показал, как дома играет в футбол с детьми
Капитан сборной России воспитывает достойных продолжателей дела.
Ведущий форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба продемонстрировал, как играет во время карантина в футбол с женой и детьми, не выходя из дома.
«Футбол жив», – подписал видео Артем, который на третьей минуте на правах проигравшего получил штрафной удар со спины от сыновей.
- Старшего Артемовича зовут Никита, младшего – Максим.
- В сезоне-2019/20 отец семейства забил 13 мячей в 21 матче Тинькофф РПЛ.
- Артем должен был в качестве капитана повезти сборную России на Евро-2020, но турнир перенесли на 2021-й.