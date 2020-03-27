Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», близок к переходу в «Локомотив».

Иван Карпов сообщает для Metaratings, что 29-летний футболист уже договорился с железнодорожниками о переходе: трансфер оформят после окончания сезона-2019/20, когда у Александра истечет контракт с «Зенитом».

«По условиям контракта, Кокорин будет зарабатывать в районе 3 миллионов евро за сезон. Предполагается трехлетнее соглашение. При этом ежегодная зарплата игрока может быть и меньше – к примеру, 1,5 миллиона евро. Тогда оставшиеся до 9 миллионов евро разницы Александр получит в виде подъемных или иным образом.

Главное: сумма контракта – не менее 9 миллионов евро за 3 года. С учетом бонусов за игру в Лиге чемпионов (на 90% чемпионат будет завершен по состоянию на 22-й тур, а «Локомотив» со второго места напрямую попадет в группу) и премиальных за решение задач в России, эта цифра может возрасти до 10 миллионов евро», – написал Карпов в телеграм-канале.

Василий Конов написал, что у него отсутствует информация по переходу Кокорина в «Локо», но затем удалил публикацию.

В четырех матчах за «Сочи» Кокорин забил три мяча и сделал два ассиста.

Команда поднялась из зоны вылета на 11-е место.

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