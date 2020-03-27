Телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась на футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова, который был ее мужем с 2012 года по 2016-й.

«Я хотела увеличить грудь, у меня был такой период в жизни. И я просто безумно благодарна себе, что я остановилась. После развода у меня было огромное количество комплексов. Думаю, многие женщины могут меня понять. Многие сходят с ума, многие начинают что-то в себе переделывать. Мне всю жизнь во время брака говорили, что у меня маленькая грудь. Это муж говорил, да. Говорил, что было бы классно, если бы я сделала сиськи.

Это я сейчас понимаю, что уже тогда нужно было бежать. Если мужчина любит, то он любит. Можно сказать: «Давай ты походишь на массаж или в спортзал». Можно как-то стимулировать. Но заставлять менять, резать, ложиться под нож, когда нет никаких показаний… И в тот момент, когда я все потеряла, у меня была такая паника. То я волосы обстригла, то покрасилась… Но мне было мало. И я уже была записана, я даже ездила на консультацию, подготовила все анализы. Я была записана на 2 января 2017 года на операцию. У меня был куплен билет на операцию в Питере на увеличение груди. И я не поехала!

Тарасов, БузоваGetty Images

Кроме операции на ножку никаких вмешательств в мой организм никогда не было! Девчонки, такой совет: если вам мужики говорят идти увеличивать сиськи, вставить жопу или накачать губы, то можно и в глаз дать. От таких мужчин нужно сразу уходить. Я за безусловную любовь, когда ты полностью принимаешь человека», – сказала 34-летняя Бузова в интервью ютьюб-каналу Super.

Ранее Ольга рассказывала о побоях со стороны Тарасова.

Тарасов подписал контракт с «Рубином», но получил серьезную травму на сборах и не выходил на поле.

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