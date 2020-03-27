Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков не думает, что жители России столкнутся с дефицитом товаров из-за пандемии коронавируса.

– В Грозном уже столкнулись с тем, что в магазинах периодически пропадает с прилавков гречка, сахар, та же туалетная бумага?

– Думаю, в других регионах это происходило только в первые дни. У нас мощное государство, поэтому полки в магазинах пустовать не будут: останется и гречка, и сахар, и бумага. Перебоев с питанием не возникнет. Ну уж в крайнем случае будем ходить к соседям за солью или крупами. Народ в России добрый – поделится, – цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

В чемпионате России-2019/20 Глушаков провел 17 матчей и забил два мяча.

Число заболевших коронавирусом в России, по официальным данным, превысило 1000 человек.

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