Адвокат Юлии Барановской, бывшей гражданской жены Андрея Аршавина, прокомментировал решение экс-футболиста потребовать у суда уменьшения алиментов на троих общих детей.

«Наша подзащитная – самодостаточная личность, которая не ориентируется на алименты Аршавина. Ее карьера на телевидении идет в гору. Сегодняшнее [от 23 марта] заседание, к сожалению, не состоялось. Так получилось не по нашей вине. Следующее должно пройти после 10 апреля. Но сторона Аршавина почему-то решила, что это Юлия намеренно затягивает процесс. Ей это совсем ни к чему.

У нас складывается впечатление, что Аршавин хочет скрыть свои доходы, дабы платить детям меньше. В свое время он очень плохо поступил с Барановской, оставив ее одну, беременную, с двумя маленькими детьми на руках. Недавно Аршавин развелся с Алисой Казьминой. У них тоже есть общий ребенок, который обделен вниманием папы.Так что у него чемпионство не по голам, а по косякам», – цитирует StarHit адвоката Игоря Кима.

38-летний Аршавин после завершения карьеры выплачивает Юлии по 300 тысяч рублей за каждого ребенка в месяц.

После расставания с Барановской Аршавин успел жениться и развестись с Алисой Казьминой, у пары есть дочь Есения.

Аршавин подал в суд на бывшую жену из-за алиментов

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