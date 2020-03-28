«Зенит» планирует продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком и не рассматривает другие кандидатуры.

По информации «Спорта день за днем», стороны почти договорились, осталось обсудить только мелкие детали. 44-летний Семак будет получать около 1,8 миллиона евро в год – это на 600 тысяч больше его прежней зарплаты. Контракт планируется подписать по схеме 1+1.

Также сообщается, что Семаку отведут ключевую роль в вопросе формирования состава.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.

Под его руководством петербургский клуб завоевал чемпионство, сейчас «Зенит» также возглавляет турнирную таблицу, пока Тинькофф РПЛ приостановлена.

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