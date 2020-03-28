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Возле «Ростов Арены» сильный пожар – погиб сотрудник спасательной службы
Преступников, которые подожгли камыш, пока не поймали (но усиленно ищут).
В Ростове-на-Дону рядом с «Ростов Ареной» загорелись камыши, огонь разросся до большого пожара.
Как сообщил телеграм-канал Baza, пожар разошелся более чем на 1000 квадратных метров. Камыши загорелись в результате умышленного поджога, за пятью предполагаемыми преступниками погнались пожарные.
Во время тушения пожара погиб сотрудник спасательной службы Алексей Кравцов – он попал в кольцо огня и не выбрался.
- Стадион «Ростов Арена» был введен в эксплуатацию в 2018 году. Сооружение возведено на левом берегу Дона.
- На стадионе выступает один из лидеров нынешнего сезона Тинькофф Российской Премьер-Лиги – «Ростов».
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