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Возле «Ростов Арены» сильный пожар – погиб сотрудник спасательной службы

Возле «Ростов Арены» сильный пожар – погиб сотрудник спасательной службы
Eurosport

1 час назад

Преступников, которые подожгли камыш, пока не поймали (но усиленно ищут).

В Ростове-на-Дону рядом с «Ростов Ареной» загорелись камыши, огонь разросся до большого пожара.

Как сообщил телеграм-канал Baza, пожар разошелся более чем на 1000 квадратных метров. Камыши загорелись в результате умышленного поджога, за пятью предполагаемыми преступниками погнались пожарные.

Во время тушения пожара погиб сотрудник спасательной службы Алексей Кравцов – он попал в кольцо огня и не выбрался.

  • Стадион «Ростов Арена» был введен в эксплуатацию в 2018 году. Сооружение возведено на левом берегу Дона.
  • На стадионе выступает один из лидеров нынешнего сезона Тинькофф Российской Премьер-Лиги – «Ростов».

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