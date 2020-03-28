Getty Images
Мостовой: «Урезание зарплат в РПЛ может пойти на пользу»
В других лигах уже существует такая практика.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой уверен, что российским клубам нужно пойти на урезание зарплат игроков в связи с пандемией коронавируса.
«Сейчас в Европе многие команды идут на урезание зарплат игрокам, футболисты на это соглашаются. Нашим клубам однозначно стоит пойти по этому пути. Кстати, перерыв в нашем футболе и урезание зарплат может пойти нам на пользу. Клубы наконец могут сделать зарплаты в контрактах наших игроков справедливыми.
Последние 10 лет мы только и делаем, что говорим о раздутых зарплатах и контрактах. Появился шанс все исправить. Пускай никто не обижается, это будет правильным решением», – цитирует Мостового «Чемпионат».
- Сезон РПЛ-2019/20 был приостановлен как минимум до 10 апреля.
- Мостовой в 1992-2004 гг. провел 50 матчей за сборную России и забил 10 мячей.
Роналду отказался от части зарплаты в «Ювентусе» из-за кризиса, связанного с коронавирусом