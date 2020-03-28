Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой уверен, что российским клубам нужно пойти на урезание зарплат игроков в связи с пандемией коронавируса.

«Сейчас в Европе многие команды идут на урезание зарплат игрокам, футболисты на это соглашаются. Нашим клубам однозначно стоит пойти по этому пути. Кстати, перерыв в нашем футболе и урезание зарплат может пойти нам на пользу. Клубы наконец могут сделать зарплаты в контрактах наших игроков справедливыми.

Последние 10 лет мы только и делаем, что говорим о раздутых зарплатах и контрактах. Появился шанс все исправить. Пускай никто не обижается, это будет правильным решением», – цитирует Мостового «Чемпионат».

Сезон РПЛ-2019/20 был приостановлен как минимум до 10 апреля.

Мостовой в 1992-2004 гг. провел 50 матчей за сборную России и забил 10 мячей.

Согласны с Мостовым? Опрос 31 голосов Да, зарплаты в РПЛ надо урезать Нет, игроки получают, сколько заслуживают Ситуацию уже не исправишь

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