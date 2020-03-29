Бывший защитник «Спартака» Клементе Родригес порассуждал о характере экс-тренера красно-белых, а ныне коуча сборной России, Станислава Черчесова.

«Иногда Черчесов жестко обращался с футболистами. В его период работы со «Спартаком» результаты были не лучшими. Думаю, он показал себя не очень хорошим человеком, но каждый сам решает, как вести себя с другими людьми. Я никогда не искал проблем и не попадал в неприятные ситуации. Я видел, что происходит, но ничего не говорил на эту тему. Всегда уважительно относился к людям в «Спартаке» и вел себя профессионально, как и на протяжении всей карьеры», – приводит слова Родригеса Futbol Bajo Cero.

Зищитник играл за «Спартак» с 2004 по 2009 годы.

Черчесов тренировал клуб с 2007 по 2008 годы и завоевал серебро чемпионата.

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