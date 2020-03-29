Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба запостил в инстаграм переделанную рекламу фасоли Haynes.

В ролике космический монстр на Луне вылезает из кратера и сшибает астронавта, устанавливавшего флаг США. Он последовательно прикончил еще двоих космонавтов из Китая и Евросоюза и не заметил спрятавшегося за камнем человека в скафандре с подписью «Россия». И когда чудовище развернулось, чтобы уйти, русский космонавт издал неприличный звук и выдал себя.

Финальная плашка гласит «Министерство здравоохранения Российской федерации предупреждает: главное – не бздеть».

«Это топище. Позитива всем», – подписал видео футболист.

Но понравилось не всем. «Уровень Дзюбы – ПТУ», – написали в комментах. «Люди умирают, а этому клоуну смешно. Недофутболист – чем херню постить, посмотри, как настоящие футболисты помогают своей стране в эти дни», – ответил другой юзер. «И таких малообразованных, как вы, но считающих себя всезнайками, а остальных – дураками, у нас, судя по всему, еще много», – добавил третий пользователь.

В России по состоянию на 29 марта 20:00 мск коронавирусом заразились 1534 человека, из которых пятеро скончались.

Президент Владимир Путин ввел по всей стране оплачиваемые недельные выходные с 30 марта по 5 апреля.

Дзюба: «Мир на карантине, а нам все нипочем. Проспиртованы все, красавцы просто!»

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