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Глушаков рассказал, как Месси позвал его в «Барселону»
Разговор якобы произошел после товарищеского матча России и Аргентины.
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как поменялся майками с шестикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.
«Футболка Месси лежит дома, в укромном месте. Ждет своего часа. Месси сказал: «Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика», – приводит слова 33-летнего Глушакова «Чемпионат».
- Глушаков и Месси поменялись футболками после товарищеского матча сборных России и Аргентины в ноябре 2017 года, который аргентинцы выиграли со счетом 1:0.
- «Ахмат» Глушакова на момент приостановки Тинькофф РПЛ из-за пандемии коронавируса идет на последнем месте.
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