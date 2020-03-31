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Глушаков рассказал, как Месси позвал его в «Барселону»

Глушаков рассказал, как Месси позвал его в «Барселону»
Eurosport

49 мин. назад

Разговор якобы произошел после товарищеского матча России и Аргентины.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как поменялся майками с шестикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.

«Футболка Месси лежит дома, в укромном месте. Ждет своего часа. Месси сказал: «Приходи к нам. Нам не хватает такого футболистика», – приводит слова 33-летнего Глушакова «Чемпионат».

  • Глушаков и Месси поменялись футболками после товарищеского матча сборных России и Аргентины в ноябре 2017 года, который аргентинцы выиграли со счетом 1:0.
  • «Ахмат» Глушакова на момент приостановки Тинькофф РПЛ из-за пандемии коронавируса идет на последнем месте.

Глушаков: «У нас мощное государство, полки в магазинах пустовать не будут»

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