Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказался об уголовной ответственности за нарушение карантина.

«Закон принят единогласно. На первом месте должна стоять жизнь каждого человека. Это надо четко понимать. Давайте уже ответственно подходить к подобным вопросам. Только такие жесткие меры способны побороть пандемию как можно быстрее. В кратчайшие сроки! Если люди не будут соблюдать меры предосторожности, думать о личной гигиене, сидеть на карантине, сложно будет изменить ситуацию.

Взгляните на Китай. Там за два месяца практически ликвидировали угрозу. Никаких послаблений здесь быть не может. Возможны только жесткие наказания нарушителям вплоть до тюремного срока до трех лет. Это, как я заметил выше, адекватная мера!» – цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 693,8 тыс человек.

В России 2337 зараженных.

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